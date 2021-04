Sindicato dos Bancários de Catanduva Oferece Cursos à Distância Gratuitos Com Certificação

A quarentena pode ser um ótimo momento para quem quer investir em qualificação de forma segura e sem sair de casa. Para isso, o Sindicato oferece a bancárias e bancários associados, em parceria com a Contraf-CUT e a Fenae, cursos na modalidade de Ensino a Distância dedicados à formação profissional e ao desenvolvimento de novos hobbies e gostos pessoais.

Os cursos são gratuitos desde a inscrição e serão devidamente certificados. Entre as opções, estão “Como falar bem em público”, “Como fazer cerveja”, “Oratória”, “Sobremesas para Confeitaria Básica”, “Cozinha Criativa”, “Espanhol Básico”, “Investimento Inteligente”, “Escrita Criativa”, “FBB150”, “Matemática Financeira com o uso da HP12C na prática” e mais dez cursos. “Com o acesso à Rede do Conhecimento, bancários poderão realizar cursos buscando o crescimento profissional e obter conhecimentos que poderão ser levados por toda a vida, além de ser uma grande oportunidade para mostrarem seus talentos também em outras áreas”, explica o secretário geral do Sindicato, Júlio César Trigo.

Cada bancário pode se inscrever em até dois cursos simultâneos. Os interessados devem enviar e-mail para a Secretaria Geral do Sindicato (seebcat@bancariosdecatanduva.com.br) informando nome completo, e-mail, CPF e os cursos desejados. Após se inscrever, os dados serão conferidos e enviados para a Contraf-CUT e Instituto Fenae, que vão liberar acesso à plataforma. O login e instruções de uso serão enviados para o e-mail cadastrado.

Maiores informações podem ser obtidas com a secretaria do Sindicato pelo telefone (17) 3522-2409 ou pelo WhatsApp (17) 99259-1987.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local