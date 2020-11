Sindicato dos Bancários de Catanduva Divulga Apoio à Campanha Novembro Azul

Foi na busca por conscientizar sobre a importância da prevenção e diagnóstico do câncer de próstata que surgiu a campanha Novembro Azul. No Brasil, a doença está entre as duas mais comuns entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA).

O Sindicato dos Bancários de Catanduva e Região está engajado na campanha, e, como entidade cidadã, participará da campanha com a divulgação durante todo o mês de material informativo, com orientações sobre o câncer de próstata, a saúde do homem e a importância da atividade física como forma de prevenção.

“Seja por descuido ou preconceito, muitos homens acabam deixando de lado visitas periódicas ao médico e exames importantes que podem diagnosticar doenças graves. Por reconhecer a importância do diagnóstico precoce, já que as chances de cura são de 90%, o Sindicato reforça o apoio à Campanha que, mais do que falar exclusivamente sobre câncer de próstata, traz a ideia de promover a saúde geral do homem. Precisamos estar mais conscientes e deixar os preconceitos de lado. Sua saúde é o que tem de mais valioso! Cuide-se!”, destaca o secretário geral do Sindicato , Júlio César Trigo.

O diagnostico rápido e a prevenção são as grandes armas dos homens contra a doença. O INCA estima que em 2020, os casos de câncer de próstata podem chegar a mais de 65.800. Em 2018, 15.576 homens morreram em decorrência da doença, segundo o Atlas de Mortalidade por Câncer, do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde.

Segundo o professor de Urologia da Universidade de Brasília (UNB) e mestre em Gerontologia (UCB), Clayton Franco Moraes, o câncer de próstata permanece como um importante causa de mortalidade no mundo. “É o tipo de câncer mais comum no homem e o segundo em mortalidade. Sabe-se que quanto mais precoce o seu diagnóstico, maior a chance de cura da doença”, afirmou em seu artigo publicado na UNB Notícias.

O INCA avalia o câncer de próstata como da terceira idade, uma vez que 75% dos casos no mundo acontecem a partir dos 65 anos. Segundo o Instituto, o aumento nas taxas de incidência no Brasil pode ser parcialmente justificado pela evolução dos métodos diagnósticos, pela melhoria na qualidade dos sistemas de informação do país e pelo aumento na expectativa de vida.

Os sintomas podem demorar a se manifestar, por isso os exames preventivos – de toque e o de sangue, conhecido como Antígeno Prostático Específico (PSA) – são fundamentais para a descoberta da doença. A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) recomenda que, a partir dos 50 anos, os homens procurem o especialista para os exames anuais. Pacientes com histórico familiar da doença devem procurar o médico mais cedo, pelo menos a partir dos 45 anos de idade. Entre os principais sintomas estão: Dificuldade de urinar; diminuição do jato de urina; necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite; sangue na urina.

A campanha chamada Novembro Azul surgiu na Austrália, em 2003, durante o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, comemorado em 17 de Novembro. O foco do movimento é conscientizar os homens para que façam o exame de próstata periodicamente. No Brasil, o Novembro Azul foi lançado oficialmente em 2008, por ocasião do 35º Congresso Brasileiro de Urologia, no Rio de Janeiro.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local