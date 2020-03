Sindicato Das Domésticas É Reinaugurado Em Catanduva Na Rua 24 De Fevereiro

E ontem, dia 11 de março, a partir das 16h00, foi reinaugurado o Sindicato das Domésticas em Catanduva. O evento, que foi na rua 24 de Fevereiro e possuiu coquetel aos visitantes, contou com a presença de representantes de contadores, advogados, outros sindicatos e, claro, domésticas.

“Nossa missão é auxiliar as domésticas em tudo que elas precisarem, estando de acordo com o que elas têm a receber. Atenderemos, também, no que diz respeito a todas as dúvidas que elas podem ter. Como a categoria, agora, tem um dissídio, a gente vai até o patronal, em Campinas, para negociar os salários. Catanduva e região não sedem o mínimo paulista, então elas acabando ligando e vindo ao sindicato para tirar dúvidas”, diz a presidente Ana Amélia Pereira de Souza. Também em entrevista exclusiva ao O Regional, Ana Amélia também reforça: “o sindicato já existia antes, mas foi fechado por motivos financeiros. Agora, fui convidada para esse novo local para a reinauguração”.

Da Reportagem Local