Sincopetro Vê Com Bons Olhos Projeto Que Permite Venda Direta de Etanol

O presidente do Sincopetro da região de São José do Rio Preto, Roberto Uehara, vê com bons olhos o Projeto de Decreto Legislativo que permite a venda direta de etanol. Se o texto for aprovado, o produto não passará das usinas para distribuidoras que encaminham o biocombustível para os postos de combustível.

Em entrevista ao O Regional na tarde de ontem (21) Uehara explica que, caso o texto que está na Câmara dos Deputados, seja aprovado, será eliminado um chamado “atravessador”. “Que no caso são as companhias. Se for aprovado, a venda será realizada diretamente da usina produtora aos postos”, explica.

Apesar de ser a favor, ele conta que é necessário analisar como a medida funcionará na prática. “Precisamos ver como vai funcionar essa regulamentação com relação aos tributos. Porque não adianta eliminar um elo da cadeia e a tributação continuar a mesma. O objetivo disso é que o etanol, com essa venda direta das usinas para os postos, tenha um preço menor para a gente oferecer ao consumidor final, também um preço menor. Tem que haver redução tanto na cadeia de tributos como também eliminando um elo de distribuição. A gente tem que ter melhor preço de compra para termos um preço melhor de venda na bomba para os consumidores”, complementa.

O Projeto de Decreto Legislativo foi aprovado por 47 votos a dois e antes mesmo de saber se valerá ou não, já é criticado por representantes de alguns postos de combustíveis. As distribuidoras também não estão de acordo com a novidade, assim como grande parte das usinas do país.

A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) se manifestou por meio de nota dizendo que a decisão do Senado é preocupante por não haver avaliação de maneira profunda, sobre as consequências dessa mudança. “Como a redução de preços do biocombustível e vantagens ao consumidor na vigência de uma medida como essa. A UNICA e outras entidades de classe já solicitaram uma audiência pública para que o assunto seja amplamente discutido e que o setor privado possa se manifestar e levar aos parlamentares os argumentos do setor sucroenergético, responsável por mais de 50% da produção nacional de etanol. A entidade reforça, por meio desta nota, ser contra essa proposta, principalmente porque dificulta a implementação do RenovaBio (Política Nacional de Biocombustíveis), entre outros pontos”, complementa.

Outro dos pontos é apontado pela UNICA é com relação ao aumento da complexidade da fiscalização diretamente nas usinas pela ANP. “Traria riscos à qualidade do etanol comercializado, comprometendo a sua imagem, cuja reputação é consolidada como produto nacional confiável e responsável pela melhoria do meio ambiente e qualidade do ar”, consta no comunicado.

Além disso, outra consideração apresentada seria com relação aos tributos. O setor diz que atualmente, quando se somam os impostos federais e estaduais sobre o produtor do etanol, a carga tributária média seria em R$ 0,55 o litro. “Com a autorização de venda direta, haverá concentração da incidência tributária na etapa da produção, ou seja, aumento de 50% de tributos nas usinas para R$ 0,81/litro, na média. Além desse custo adicional aos produtores, o aumento ainda poderá gerar incentivos à sonegação fiscal, provocando uma concorrência desleal no mercado”, justifica.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local