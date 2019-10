Sincomércio Tem Expectativa Positiva Para Vendas Do Fim De Ano

O fim de ano está chegando e para o comercio é uma grande oportunidade para alavancar vendas e aumentar as contratações temporárias movimentando a economia da cidade. O Sincomercio vê com bons olhos essa contratação e espera um bom saldo para as vendas de final de ano. Segundo Ivo Pinvildi, presidente do Sincomercio, o otimismo toma conta da economia, os indicadores estão mostrando uma boa reação no comercio varejista. “ Nós estamos com uma expectativa muito positiva. Nos estamos com indicadores que demonstram que a economia vem reagindo. Nos primeiros seis meses de 2019, o comércio varejista já vendeu mais que o ano inteiro de 2018. E isso tem sido demostrado no dia dos Pais , em agosto e também na Semana do Brasil, que embora feita em cima da hora, também teve um bom resultado manifestado pelos comerciantes”.

Já na questão de contratação temporária, o presidente disse que nesse ano volta às contratações como antes em novembro e nestes meses a expectativa para Catanduva é ótima. “Agora estamos vendo esse otimismo por parte dos empresários, e alguns contratações começam a partir desse mês, muito melhor do que em anos anteriores”.

Questionado sobre as contratações de emprego formal pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que recentemente foi divulgado onde Catanduva teve o maior numero de demissões no setor de comércio, o presidente do sindicato, afirma que realmente o comércio vinha tido um número negativo. Mas essa reação da economia também vem se manifestando nisso. Em agosto tivemos saldo positivo, em 98 contratações.

Já na questão de vendas on-line que competem com as lojas físicas, o presidente disse que o comerciante de loja física deve ter criatividade e sempre promover promoções, parcelamento, vantagens e o que não falta para o comércio de Catanduva. “Produtos de qualidade, bons preços, vantagens para que as pessoas possam sair da comodidade de sua casa e ir fazer suas compras em lojas físicas”.

“A economia está reagindo, vai beneficiar muitos as lojas que irão contratar, a roda está voltando a girar, a cadeia com seus elos estão funcionando, o que com certeza vai refletir em um bom final de ano”.

A grande procura pelos presentes e serviços de fim de ano motiva o comércio a contratar mais, sendo a maior parte dessas vagas para profissionais temporários, que seguem por meses na empresa em busca de renda extra ou de oportunidade para seguir na função de forma permanente. Muitos empresários começam a contratar no mês de novembro, mas o Sincomercio sugere que as pessoas que buscam esse tipo de vaga já comecem a entregar seus curriculum.

Ariane Pio

Da Reportagem Local