Sincomercio Promove Campanha Para Aumentar Pontos de Vendas Dos Cartões Área Azul

O Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva (Sincomercio) está realizando uma mobilização para que os comerciantes possam aderir à comercialização dos cartões da Área Azul. O objetivo é aumentar os pontos de vendas e oferecer maior comodidade aos consumidores. Os cartões de Área Azul estão disponíveis em 143 pontos de venda localizados na região central da cidade. A relação completa pode ser encontrada no site da Prefeitura, nos serviços da página do Trânsito: www.catanduva.sp.gov.br/transito. Outra opção para os motoristas é o aplicativo “Estacione Legal”, que possibilita a aquisição de créditos maneira online. O aplicativo está disponível na Play Store e Apple Store. Basta fazer o cadastro e comprar créditos com cartão ou boleto.

Os interessados em realizarem a adesão devem entrar em contato com o Sincomercio pelo telefone (17)3531-5900.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local