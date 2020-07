Sincomercio Lembra Sobre Transferência do Feriado do Padroeiro São Domingos

OO presidente do Sincomercio, Ivo Pinfildi Júnior, e o presidente do Sincomerciarios, Carlos Longo, solicitaram ao Bispo da Diocese de Catanduva, Dom Valdir Mamede e a Prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes a aprovação para que seja transferido o feriado do Padroeiro São Domingos. Tradicionalmente celebrado no dia 08 de Agosto, excepcionalmente este ano o feriado foi transferido para o dia 09 (domingo).

“Lembramos a importância desta mudança, pois o dia 8 é data próxima do recebimento de salários por parte dos empregados dos diversos setores da nossa economia, além de ser véspera do Dia dos Pais, uma das datas de maior movimento em nosso setor comercial. Se o nosso comércio estiver fechado nesta data, estaremos incentivando os consumidores de Catanduva e Região a comprarem em outras cidades, notadamente em São José do Rio Preto. Desta forma, o prejuízo para a economia de nossa cidade será grande, inclusive para os nossos comerciários, que ganham comissões sobre as vendas efetuadas”, argumentaram as autoridades sindicalistas.

A Prefeita sancionou a Lei aprovada pela Câmara Municipal, na sessão de 16 de Junho de 2.020, conforme Resolução nº 7273. O Feriado Religioso do Padroeiro São Domingos, comemorado no dia 08 de agosto de 2.020, conforme Lei nº 5.944, de 02 de julho de 2.018, ficou transferido para o dia 09 de agosto de 2.020 (Domingo).

Seguindo o decreto municipal o comércio de Catanduva funcionará no sábado (08), das 8h às 13h. O atendimento presencial será permitido com 20% da capacidade de lotação do estabelecimento, uso obrigatório de máscara e álcool em gel. Além disso, os comerciantes também poderão oferecer os serviços delivery e drive thru.

