Sincomercio Lança Campanha Para Empresas Associadas “Embarque Nessa Viagem”

A diretoria do Sincomercio Comércio Catanduva divulgou ontem (25) lançou a campanha: Embarque nessa viagem – Celebre a vida.

O presidente do sindicato, Ivo Pinfildi Júnior, anunciou a novidade, que irá agitar o comércio varejista atraindo consumidores de toda a região e aumentando as vendas dos comerciantes locais.

A campanha será realizada em três etapas, sendo que a primeira englobará o Dia das Mães e Dia dos Namorados, a segunda, Dia dos Pais e a última, Natal.

“A campanha, busca proporcionar às empresas comerciais de Catanduva, melhores condições de vendas durante todo o ano. As empresas distribuirão cupons aos seus consumidores e esses concorrerão em cada etapa, a um vale viagem no valor de R$ 8.000,00”, detalha o presidente.

As lojas que aderirem a campanha poderão oferecer aos seus clientes, um cupom de participação nas compras de valor igual ou superior a R$ 50,00. O primeiro sorteio será realizado dia 16 de junho e irá englobar o Dia das Mães + o Dia dos Namorados. Os participantes portadores de cupons, concorrerão à um vale viagem no valor de R$8.000,00. Ao todo serão sorteados três vales viagens no valor de R$ 8.000,00 cada, ao longo do ano de 2021.

O segundo sorteio será dia 11 de agosto, referente a campanha do Dia dos Pais, enquanto o terceiro sorteio, referente ao Natal será realizada dia 29 de dezembro.

Já o quarto e último sorteio também será realizado no dia 29 de dezembro e será para os colaboradores das lojas participantes, no valor de R$3.000,00. Todos os sorteios serão realizados na sede do Sincomercio Catanduva.

Poderão participar da campanha os estabelecimentos comerciais de Catanduva, Cajobi, Catiguá, Elisiário, Embaúba, Monte Azul Paulista, Palmares Paulista e Paraíso, municípios da base de atuação do Sincomercio.

Empresas associadas ao Sincomercio não pagam adesão para participarem da campanha, além de receberem uma urna, cupons, cartazes e material online de divulgação.

Para as empresas que quiserem participar e ainda não são associadas ao sindicato, basta procurar a equipe administrativa para efetivar a associação.

Informações: (17) 3531-5900. Endereço, Avenida Benedito Zancaner, 720 – Jardim do Lago.

Ariane Pio

Da Reportagem Local