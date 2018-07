Sincomercio Faz Sorteio de Boxes Para 31ª Feira do Comércio

O Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva – Sincomercio, realizou o sorteio de 53 boxes da 31ª Feira do Comércio na última quarta-feira (26). A feira terá início no dia 22 de agosto às 14h e termina no dia 25 de agosto às 17h, no SESC Catanduva.

“O evento já se tornou tradição e é uma ótima oportunidade para comerciantes e consumidores”, afirma o presidente do Sincomercio, Ivo Pinfildi Júnior. Ele ainda enfatiza que a Feira do Comércio movimenta a economia, dá a oportunidade aos participantes adquirirem novos clientes, oferece produtos com qualidade e com descontos abaixo do custo.

O coordenador da feira, Luis Paulo Moraes, diz que as lojas que participarão da feira representam os seguimentos de roupas, masculino e feminino, calçados, acessórios, estética, plano de saúde e odontologia. Moraes ainda aponta que a feira é uma oportunidade de comprar produtos de qualidade abaixo do custo. “Todos os anos nos surpreendemos com número de pessoas de Catanduva e de cidades da região, que aguardam o ano todo para participar da feira e fazer um bom negócio”, termina. Jéssica Domingues, comerciante há 13 anos, atua no ramo de roupas e diz que o evento é uma oportunidade de vender produtos de qualidade, com descontos de até 70%, mas o principal, atrair novos clientes. “Tenho clientes até hoje que foram conquistados na feira, já outros esperam a feira para aproveitar os descontos”, completa. O comerciante Luciano Rascassi comprou 5 boxes para a feira deste ano. “Os produtos que levamos na feira, são produtos que não tem a ‘grade’ completa. Por exemplo, um modelo que tem apenas dois pares, um de cada numeração, é um produto que terá difícil saída na loja, mas na feira é vendido rapidamente. Isso faz com que eu consiga dar um bom desconto, vendendo um produto de ótima qualidade”, detalha Rascassi.

Da reportagem local