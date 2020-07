Sincomercio Explica Como Calcular os 20% de Capacidade Em Estabelecimentos

Para seguir as regras para o funcionamento, as lojas e estabelecimentos comerciais de Catanduva devem aceitar no máximo 20% da capacidade anunciada no alvará, além disso, outros detalhes devem ser exigidos tanto para cliente quanto para proprietário. Uma série de dúvidas podem comprometer e causar inconveniência para ambos. Com a lei do uso de máscara obrigatório, outro fator importante, os lojistas devem ficar atentos e não aceitar que os clientes levem seus parentes na hora da compra. São especificações que devem ser seguidas à risca para não ter uma surpresa da fiscalização e consequentemente uma multa. Por isso, o Sincomercio de Catanduva elaborou dicas para que esses desagrados não aconteçam e possam comprometer a compra e a experiência do cliente com a loja.

Verifiquem se consta no alvará do bombeiro da sua loja, o número máximo de pessoas permitido. Encontrando essa informação, o máximo permitido será de 20% do número registrado no seu alvará. Caso não conste essa informação, verifique quantos metros quadrados tem a sua loja e dívida por quatro. O resultado será o número de pessoas permitido (ao mesmo tempo) dentro da loja, incluindo clientes e funcionários. Após calcular os 20%, cole um aviso na entrada de sua loja com a informação do número máximo de pessoal. O número de pessoas é único para cada loja. Não se compare com o vizinho. Em caso de dúvidas, procure o Sincomercio ou a Prefeitura de Catanduva. Se não houver esse cálculo do bombeiro, o fiscal vai calcular de acordo com o limite de distanciamento de 2 metros entre os clientes. Além disso, seja educado com os clientes, mas sempre mostrando respeito pelas leis e decretos municipais explicando que são medidas importantes para enfrentamento contra COVID-19.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

