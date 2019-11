Sincomercio Está Otimista Para Black Friday Que Acontece Hoje No País

Com a Black Friday acontecendo hoje (29), comércios locais e virtuais prometem descontos atraentes para os consumidores. O Sincomercio garante que a cada ano as vendas do Black Friday está crescendo principalmente no campo on-line. Mas muitas pessoas ainda preferem ir a loja para conferir pessoalmente o produto.

Ivo Pinfildi, presidente do Sincomercio de Catanduva diz que a economia está crescendo e com isso o poder de compra está melhorando, para a Black Friday o dia é de muita oferta e as pessoas devem tomar alguns cuidados, além disso, devem pesquisar bastante seja em loja física ou pela internet. “Vemos a economia caminhando a passos do progresso e na Black Friday as lojas físicas, para este ano são as mais visitadas, as pessoas não querem cair em golpes e por isso cresce ainda mais as vendas”.

Porém, a atenção para não cair em fraudes deve ser redobrada. É com o intuito de auxiliar os compradores que especialistas em defesa do consumidor da Fundação Procon-SP dão dicas de como não cair em truques na hora da compra.

O objetivo é orientar os consumidores sobre a importância de buscar preços com antecedência, sobre como denunciar em casos de ofertas falsas e mostrar como fazer reclamações pelos canais de atendimento do Procon. É possível, ainda, acompanhar o trabalho dos especialistas e conferir dicas também pelo perfil da Fundação no Instagram, pelo @proconsp.

A entidade, através do Governo do Estado de São Paulo, divulgou uma lista com algumas dicas para a hora das compras, confira:

Faça uma lista do produto ou serviço que deseja e estipule um limite de gasto, evitando assim gastar mais do que o previsto. Importante também fazer uma pesquisa de preços por meio de aplicativos e sites de comparação de preços.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em compras feitas fora do estabelecimento, o consumidor tem sete dias para se arrepender, cancelar a compra, devolver o produto e pedir o dinheiro de volta. O prazo passa a contar da data da compra ou da entrega do produto. Cuidado com Golpes virtuais – Evite clicar em links e ofertas recebidas por e-mail ou redes sociais, fazendo sempre a consulta da página oficial da loja, de preferência digitando o endereço do site.

Para as compras virtuais é importante salvar todos os documentos que demonstrem a oferta e a confirmação do pedido. Se comprar na loja física, os produtos expostos nas vitrines devem apresentar o preço à vista. Se vendidos a prazo, devem ser mostrados o total a prazo, as taxas de juros mensal e anual, bem como o valor e número das parcelas.

As informações devem ser claras em qualquer produto, nacional ou importado, deve apresentar informações corretas, claras e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia prazo de validade, origem, além dos riscos que possam apresentar à saúde e segurança dos consumidores.

