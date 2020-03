Sincomercio e Sincomerciários Pedem Transferência de Feriado do Padroeiro

O presidente do Sincomercio, Ivo Pinfildi Júnior, e o presidente do Sincomerciarios, Carlos Longo, solicitaram ao Bispo da Diocese de Catanduva, Dom Valdir Mamede, a aprovação para que seja transferido o feriado do Padroeiro São Domingos do dia 08 de agosto (sábado) para o dia 10 de agosto (segunda-feira).

Na oportunidade os presidentes se reuniram com o Bispo, além do Gerente Administrativo do Sincomercio, Luciano Benini e os diretores Maria Nelcy Merighi Barbosa e Maurilio Benedito Barbosa e o Padre Sylvio Fernando Ferreira.

“Lembramos a importância desta mudança, pois o dia 8 é data próxima do recebimento de salários por parte dos empregados dos diversos setores da nossa economia, além de ser véspera do Dia dos Pais, uma das datas de maior movimento em nosso setor comercial. Se o nosso comércio estiver fechado nesta data, estaremos incentivando os consumidores de Catanduva e Região a comprarem em outras cidades, notadamente em São José do Rio Preto. Desta forma, o prejuízo para a economia de nossa cidade será grande, inclusive para os nossos comerciários, que ganham comissões sobre as vendas efetuadas”, argumentaram as autoridades sindicalistas.

Prontamente, Dom Valdir entendeu a importância do pedido e concordou com transferência do feriado. Entidades Aguardam a elaboração de projeto de lei do prefeito de Catanduva. Em seguida, foi encaminhado ofício solicitando sua aprovação para a transferência do feriado.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local