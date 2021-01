Sincomercio e Garden Shopping Divulgam Horário Especial Para Compras de Ano Novo

O Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva e o Garden Shopping divulgaram os horários de funcionamento das lojas para as compras de Ano Novo. Dezembro é um dos meses de maior movimentação no setor varejista, por isso o comércio terá horário especial.

Nesta quinta-feira, dia 31 de Dezembro, véspera de Ano Novo, o comércio de rua vai funcionar das 8h às 14h. Já as lojas do Garden Shopping vão funcionar das 10h às 18h. Devido o decreto do Governo Estadual do dia 1º a 3 de Janeiro os estabelecimentos considerados não essenciais estarão fechados.

Os órgãos ressaltam a importância de continuar respeitando as medidas sanitárias, como o uso obrigatório de máscaras de proteção, distanciamento em filas, evitando aglomerações. Além da disponibilização de álcool em gel 70% e o limite de 40% da capacidade de lotação máxima de cada estabelecimento.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local