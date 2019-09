Sincomércio e Faeca Júnior Garante Consultoria Empresarial Gratuita

A parceira é muito benéfica para os empresários de Catanduva e região

O Sincomércio em parceria com a Faeca Júnior, empresa de consultoria do curso de administração da Unifipa, irá realizar um dia inteiro voltado para consultorias gratuitas a micro e pequenos empresários e Meis, de Catanduva e região, nas áreas de marketing, finanças e gestão de pessoas. A ação acontecerá na quinta-feira (12), das 8h às 18h, onde os empresários responderão a um questionário diagnóstico buscando identificar as necessidades nas áreas: financeira, marketing e gestão de pessoas.

Para o presidente do Sincomércio, Ivo Pinfildi Júnior, a parceira é muito benéfica para os empresários de Catanduva e região que buscam um diagnóstico de seus negócios ou até mesmo que pensam em mudar a direção a ser seguida. “É uma oportunidade ímpar participar desta ação, muitas vezes o empresário fica envolto as responsabilidades do dia a dia e não consegue observar novas perspectivas e oportunidades para o seu negócio, ou até mesmo, possibilidade de fazer economia visando uma reestruturação financeira para novos investimentos, por isso é muito importante esse tipo de consultoria para os nossos empresários”, complementa Pinfildi.

De acordo com o coordenador dos alunos, professor Cleber Peres, logo após essa primeira etapa, os alunos da Faeca Junior reunidos com seus professores, farão um diagnóstico das necessidades e oferecerão uma proposta de implantação de estratégias empresariais para atender a cada necessidade identificada, de forma individual.

A Faeca Junior oferece consultoria de gestão empresarial e tem como foco principal atender micro e pequenos negócios e também os microempreendedores individuais.

A administração financeira compreende um conjunto de procedimentos administrativos que envolvem o planejamento, a análise e o controle das finanças da organização, observando através de suas demonstrações como e quando investir, bem como, analisar o que a economia fala, mostrando o mercado, suas variações e o que ela demanda para futuros investimentos.

Serviços oferecidos: análise e estruturação de fluxo de caixa, análise de viabilidade econômica, análise financeira e formação de preço.

Para participar, as empresas interessadas devem ligar para o sindicato e agendar a consultoria por meio do telefone (17) 3531-5900 ou pelo site.

Ariane Pio

Da Reportagem Local