Sincomercio e Conselho da Mulher Empresária Arrecadam 627 Litros de Leite e Alimentos

O Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva – Sincomercio e o Conselho da Mulher Empresária arrecadaram 627 litros de leite e 744 quilos de alimentos em apenas quinze dias, durante a campanha realizada em prol do Fundo Social de Solidariedade.

Mais de 30 estabelecimentos espalhados pela cidade inteira se prontificaram em ser pontos de coleta das doações de leite e alimentos.

A campanha de arrecadação de leite longa vida integral e cestas básicas, sensibilizou os comerciantes e consumidores e resultou em um grande sucesso doação, que será revertido para os milhares de assistidos, dentre adultos, crianças e idosos, do Fundo Social, presidido por Vera Lúcia Silveira Pinfildi.

“Fomos surpreendidos com o resultado da campanha. Sem dúvida são números expressivos e de muita importância na vida de milhares de pessoas que são atendidas aqui no Fundo Social. Nós só temos a agradecer a solidariedade todos que participaram”, comemorou Vera Pinfildi.

A presidente do Conselho da Mulher Empresária, Vanessa Bernardi, realizou a entrega das doações e agradeceu a todos os envolvidos pelo resultado.

“É muita gratidão ver esse espírito de solidariedade que envolveu todos os participantes da campanha. Ficamos muito felizes em poder ajudar e mais ainda com o resultado”, brindou a presidente.

Os interessados em doar alimentos, roupas, móveis, utensílios podem procurar o Fundo Social que recebe todo o tipo de doação e realiza as entregas com responsabilidade garantindo para os mais necessitados.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local