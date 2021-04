Sincomércio e CME Fazem Campanha de Arrecadação de Leite e Cestas Básicas

“Estamos vivendo um período econômico muito difícil e por isso fazer o bem aos que mais precisam é muito importante” diante das palavras do presidente do Sincomercio Ivo Pinfildi, o Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva – Sincomercio e o Conselho da Mulher Empresária iniciaram uma campanha de arrecadação de leite longa vida integral e cestas básicas, em prol do Fundo Social de Solidariedade.

A campanha visa sensibilizar os comerciantes da cidade e colaborar com o Fundo Social, no atendimento de milhares de assistidos, dentre adultos, crianças e idosos.

“Aproveito para destacar o espírito solidário dos nossos empresários, destacando que já obtivemos a doação de 35 cestas básicas, doadas pela Casa dos Construtores de Catanduva. Isso nos motivou a continuar e ampliar essa corrente do bem”, detalha o presidente do Sincomercio, Ivo Pinfildi Júnior.

A presidente do Conselho da Mulher Empresária – CME, Vanessa Bernardi, detalha que as lojas das conselheiras serão ponto de coleta dos leites e cestas básicas, assim como a sede do Sincomercio. Uma forma pratica para que os comerciantes e cidadãos possam levar suas doações independentemente da quantidade.

Pontos para doação: Sincomercio Catanduva – Avenida Benedito Zancaner – 720, Fundo Social de Solidariedade – Avenida São José do Rio Pardo, s/nº (Conjunto Esportivo), Marly Tecidos – Rua Pará 437, Oka Colchões – Praça da República – 65, Quarto & Art – 24 de Fevereiro – 1200, Dondoca – Rua 13 de Maio – 572, Ouromil – Rua Alagoas – 370 / Praça Monsenhor Albino – 140, Revest Modas – Rua Bahia – 150, Sonhare Moda Íntima – Rua Pará 303, Dalto Joias – Rua Bahia – 398, Ana Lê Semi Joias – Rua Maranhão – 1678, FG Cosméticos – Rua Minas Gerais – 502, Ótica Ponto de Vista – Rua Bahia – 477, Casa Fátima – Rua Minas Gerais – 103, C&K Descartáveis – Rua Goias – 418, Yes Café – Rua Pará – 311. Para mais informações: (17) 3531-5900.

Ariane Pio

Da Reportagem Local