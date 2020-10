Sincomercio Divulga Horário Estendido Para Funcionamento No Sábado

Depois de um longo período de lojas fechadas ou com atendimento parcialmente, muitos empresários e comerciantes ficaram com as suas finanças prejudicadas, agora eles estão otimistas em relação às vendas do Dia das Crianças por isso, o Sincomércio de Catanduva já divulgou o horário estendido para que as lojas possam vender e assim os clientes possam também usufruir do período mais prolongado para fazer as suas compras. O horário estipulado pelo Sincomércio, no sábado (10), ante véspera do Dia das Crianças, ficou determinado que o comércio funcionará de forma presencial das 9h às 17h.

O dia das crianças está sendo uma data muito importante para as vendas do comércio principalmente agora que os comerciantes estão extremamente otimistas fazendo com que tenha um engajamento maior na divulgação, com a pandemia eles aprenderam também a usar a rede social e estão cada vez mais demonstrando os seus produtos, interagindo com os consumidores e até entregando na casa das pessoas.

Mas muito deles esperam um movimento nas lojas do comercio de Catanduva no sábado, pois começo de mês o consumidor ainda tem dinheiro, muitos deles tem cartão com credito para parcelamento e também o sábado é um dia que muitos saem para pesquisar preço e produtos, pois tem mais tempo. E somando tudo isso, é lucro para os lojistas e criançada feliz.

Ariane Pio

Da Reportagem Local