Sincomercio De Catanduva Cancela Feira Do Comércio Devido A Pandemia

A 33ª edição da Feira do Comércio de Catanduva foi cancelada, o Sincomercio anunciou ontem (29) em rede social sobre a decisão. O evento que sempre foi tradicional e realizado nos últimos anos no centro de eventos do Sesc Catanduva reunia vários lojista com uma infinidade de produtos a preços de custo.

A nota em rede social foi divulgada da seguinte forma: “Tendo em vista a pandemia que surpreendeu e assolou o mundo inteiro, a Feira do Comércio 2020 não será realizada. O tradicional evento voltará com muitas novidades em 2021”.

O Regional procurou o presidente do Sincomercio, Ivo Pinfildi que através de sua assessoria mandou uma nota esclarecedora. “Infelizmente neste ano, tivemos que cancelar a 33ª edição da Feira do Comércio de Catanduva, tendo em vista o avanço da COVID-19, sobretudo em nosso munícipio. A tradicional feira é esperada todos os anos, por comerciantes e principalmente consumidores de Catanduva e região. Primando pela segurança e pensando na necessidade inevitável e necessária do isolamento social, a diretoria do Sincomercio decidiu por não realizar a feira. Acreditamos que 2021 será um ano próspero e nos prepararemos para uma edição ainda melhor”, Ivo Pinfidi Júnior.

Relembrando – A 32ª edição da feira do Comércio de Catanduva e região movimentou mais de R$1 milhão durante os quatro dias do evento, a Feira do Comércio que sempre atraiu consumidores de toda a região de Catanduva.

Um grande espaço de negócios para comerciantes e consumidores, a Feira do Comércio, ofereceu, no ano passado, 53 stands diversificados entre: calçados masculino, feminino, infantil e esportivo, roupas femininas, masculinas, infantil, moda cristã e plus size, games e acessórios para celular, óculos de sol e grau, maquiagem e produtos de beleza e na praça de alimentação teremos uma padaria e confeitaria.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook