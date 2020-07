Sincomercio De Catanduva Amplia Vitrine Virtual Para Não Sócios

Agora a Vitrine Virtual do Sincomercio de Catanduva está ampliando sua plataforma que antes era somente para sócios, e agora, não sócios podem aproveitar da novidade e alavancar mais as vendas de forma gratuita.

Segundo o Sincomercio basta se cadastrar e registrar seu produto ou serviço.

Além disso, o serviço da Vitrine Virtual vai até setembro e clientes podem aproveitar para conferir sem sair de casa as novidades dos lojistas catanduvenses.

Devido a restrição ao comércio para enfrentamento ao coronavirus, muita coisa teve que ser mudada e estabelecida para adequar aos tempos e a ferramenta on-line está cada vez mais em alta além de ser eficiente.

Para se cadastrar basta acessar o site: www.catanduva.classificadosdacidade.com.

Para presidente do Sincomercio, Ivo Pinfildi a novidade só veio somar para alavancar as vendas.

“Em meio a Pandemia que trouxe uma grande crise econômica para todos os setores, e sensivelmente para o comércio varejista, pudemos identificar a grande deficiência de muitas empresas do setor, no mundo virtual. E pensando nisso, o Sincomercio desenvolveu uma plataforma denominada: Vitrine Virtual Catanduva.

Os empresários associados ao sindicato poderão cadastrar seus produtos e serviços, com fotos, de uma forma simples, rápida! Já a ampla divulgação do canal e consequentemente das empresas anunciantes, será feita pelo Sincomercio, contando com o apoio e parceria dos meios de comunicação da cidade. Venda mais e garanta a presença da sua marca e da sua empresa no Mundo Digital!”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

