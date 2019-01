Sincomercio Colabora Com a Divulgação de Show Beneficente

O Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva (Sincomercio) colabora com a divulgação e sediará o show ‘Todos Pela Anamaria’ que será beneficente e que acontecerá dia 26 de janeiro, às 20 horas. O evento será em prol de Anamaria, 52 anos, cantora e professora de música que tem problemas graves de saúde. Evento contará com a participação de outros músicos e artistas. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 30. Mas podem ser doados valores acima dessa quantia estipulada. 100% da renda serão revertidos para o tratamento da cantora que teve passagem por Catanduva entre 1974 a 2000. Durante esse período, conquistou o público catanduvense que a estima e respeita.

O convite pode ser adquirido no Sincomercio ou pela internet. O Sindicato orienta para não deixar para comprar na última hora.

Além da própria Anamaria Brandi (voz e violão) farão parte do show: Márcio Ferreira (voz, piano e violão), Fabiano e Josi Coimbra (piano e voz), Adriana Moura (piano e voz), Anderson Baré (viola, bandolim e dobro), Francine Molinari (voz) e Regiane Domingos (voz). Atualmente Anamaria reside em Monte Azul Paulista. Desde os cinco anos de idade, Anamaria tem artrite reumatoide juvenil, doença dolorosa que deixou sequelas em todas as articulações. Já esteve imobilizada em cama e cadeira de rodas. Hoje anda com a ajuda de muletas ou cadeira de rodas. Tem dor o tempo todo, de moderada a imobilizante, em várias articulações. Há dias em que consegue realizar as atividades do dia- a -dia sozinha, no entanto, há outros em que movimentar-se é um desafio de sobrevivência. A parte mais afetada é o quadril esquerdo.

Os ingressos podem ser comprados na sede do Sincomercio, na avenida Benedito Zancaner, nº 720 ou pela internet https://strangerares.wixsite.com/todospelaana. Cada doação tem o valor mínimo R$30, dando direito ao ingresso para participar do evento.

Karla Sibro

Da Reportagem Local