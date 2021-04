Sincomercio Arrecada Mais de 500 kg Entre Pilhas e Baterias Por Meio de Programa

OO Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva – Sincomercio arrecadou mais de 500 kg entre pilhas e baterias portáteis, por meio do Programa Logística Reversa. Ao todo 40 empresas que são pontos de coleta, participam da ação. Todas as pilhas serão enviadas para a correta destinação, não causando danos ao meio ambiente.

Foi pensando na promoção de ações conscientes e relativas às questões ambientais, que o Sincomercio criou um canal de comunicação para com o empresário, com orientações e dicas de descarte consciente. O programa teve início em 2017 e os frutos são colhidos até hoje.

O presidente do Sincomercio, Ivo Pinfildi Júnior salienta que tanto para os comerciantes que aderirem ao programa, quanto para os consumidores que encaminharem as pilhas e baterias nos pontos de coleta, se trata de cidadania e respeito ao Meio Ambiente. “Vivemos em um mundo cada vez mais individualista onde os cidadãos não têm certa resistência para adotar práticas que beneficiem o bem coletivo. O programa Logística Reversa incentiva o respeito ao Meio Ambiente e a reciclagem, por isso é muito importante a ajuda e envolvimento de toda a população”, analisa Ivo Pinfildi Júnior.

O Sincomercio é ponto de entrega secundário, onde o comerciante poderá encaminhar as pilhas e baterias portáteis coletadas em seu estabelecimento. Elas serão descartadas de forma ambientalmente correta pelos fabricantes e importadores.

Pontos de coleta para pilhas e baterias portáteis: Agi Clean – Rua Taubaté, 6 – Vila Sotto; AS Telecom – Rua Alagoas, 932; Automasoft – Rua Rio Preto, 248; Bios Computadores – Rua Pernambuco, 39; Casarão das Águas – Rua Formosa, 766; Casas Bahia – Praça da República, 138; Dalto Joias – Rua Bahia, 398; FG Cosméticos – Rua Minas Gerais, 502; Hipermercado BIG – Av. Comendador Antônio Stocco, 660; Hortensia – Rua Curitiba, 451; Hortensia Elisiário Center – Av. Bendito Borges da Silveira, 265; Inkajet – Rua Ceará, 420; Julya Presentes – Rua Sete de Setembro, 1134; Livraria Olavo Bilac – Rua Maranhão, 913; Lojas Americanas – Garden Shopping; Luciana Magazine – Rua Minas Gerais, 1218; Lupcell Celular – Praça da República – Galeria de Franchi; Mercadinho Soares – Rua Altair, 631 – Vila Celso; Mickey Modas – Rua Brasil, 706; MM Informática – Rua Aracajú, 850; Nexos – Rua Pernambuco, 39; Oka Colchões – Praça da República, 65; On Byte – Rua Amazonas, 860; Ouromil – Rua Alagoas, 370; Quarto e Art – Av. Vinte e Quatro de Fevereiro, 1200; Sacolão Cheiro Verde – Rua Mato Grosso, 1024; Silvia Armarinhos – Rua Bahia, 219; Shopping Digital – Praça da República, 131; Sonhare – Rua Pará, 303; Supermercado Bugança – Rua Quinze de Novembro, 2735; Supermercado Iquegami – Av. São Vicente de Paulo, 460; Supermercado Simões – Rua Igarapava, 941 – Monte Líbano; Supermercado Oliveira – Rua Quinze de Novembro, 2298; Território do Esporte – Rua Brasil, 680; Virtual World – Rua Treze de Maio, 434 e Yes Yet – Rua Pará, 311.

SERVIÇOS

Sincomercio Catanduva – Avenida Benedito Zancaner, 720 – Jardim do Lago.

Informações: 17 3531-5900. Site: www.sincomerciocatanduva.org.br Curta nossa página: @sincomerciocatanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local