Sincomerciários Lança Campanha de Doação de Cestas Básicas Para Associados

Devido à atual situação causada pela pandemia da Covid-19, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Catanduva – Sincomerciários – adquiriu com recursos próprios 500 cestas básicas, contendo doze itens de alimentos cada, que serão distribuídas através de doação e, destinadas para Comerciários Sócios (as) titulares do Sincomerciários.

Terão prioridade os sócios que se encontra em situação mais vulnerável financeiramente. As cestas básicas serão doadas para Comerciários Sócios titulares do Sincomerciários. Será doada somente uma cesta básica por família, independente do cônjuge também ser sócio e, deverão seguir na íntegra o presente regulamento.

As 500 cestas básicas serão distribuídas através de senha de acordo com a ordem de chegada do primeiro sócio até o último sócio, completando assim, o total das 500 cestas. O sócio deverá apresentar no ato da realização do seu cadastro e retirada da cesta básica, documento pessoal com foto e o seu último holerite (cópia) para a comprovação do seu vínculo.

Somente o sócio titular poderá retirar presencialmente a cesta básica. Os cadastros e a entrega das cestas básicas, estão sendo realizados na sede do Sincomerciários, localizada na Rua recife, 1007, nos dias 11 e 12 de Maio de 2021,das 9h às 17h.

No ato do cadastro e da entrega das cestas, serão seguidos obrigatoriamente, todos os protocolos da saúde, como o uso obrigatório de máscara, álcool em gel, distanciamento de dois metros de um sócio para o outro, caso seja necessário organizar fila.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local