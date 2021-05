Sincomerciários Entrega Mais de 650 Cestas Básicas Aos Comerciários Associados

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Catanduva (Sincomerciários), devido a atual situação causada pela Pandemia da Covid-19, realizou uma “Ação Solidária” e adquiriu com recursos próprios mais de 650 cestas básicas, contendo 12 itens de alimentos (cada), que foram distribuídas através de doação e destinadas aos comerciários associados titulares do sindicato. Tiveram prioridade os que se encontram em situação de mais necessidade.

A princípio a Ação Solidária esperava contemplar 500 comerciários associados, porém, diante da grande procura, a diretoria acabou adquirindo mais de 650 cestas básicas. O Sincomerciários realizou a entrega seguindo todos os protocolos da Saúde.

A Ação Solidária contou com o apoio da Fecomerciários através de seu presidente Deputado Federal Luiz Carlos Motta. A ação ocorreu nos dias 11 e 12 de maio.

Para o presidente do Sincomerciários de Catanduva Carlinhos Longo a Ação Solidária vai ficar marcada na história do Sincomerciários. “É muito gratificante a gente ver a felicidade dos associados estampadas em seus rostos quando retiraram as cestas. No momento em que estamos vivendo esta trágica pandemia causando impacto financeiro aos trabalhadores a Ação Solidária realizada pela nossa entidade nos deixa com a sensação de dever cumprido em colaborar com o próximo”, finalizou o presidente.

Ariane Pio

Da Reportagem Local