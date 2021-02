Sincomerciários e EMCAa Realizam Parceria para Ações Educativas Contra a Dengue

O Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio (Sincomerciários) de Catanduva, Carlinhos Longo, recebeu o servidor Diego Palmieri, responsável pelas ações educativas da EMCAA, órgão ligado a Secretaria Municipal da Saúde, para realização de ação conjunta na divulgação de informações a respeito da Dengue aos associados da instituição.

O profissional trouxe a preocupação quanto à ocupação de leitos de enfermaria e UTI em caso de futura epidemia de dengue e destacou a importância dos setores representativos no auxílio da propagação de informações sobre o combate do Aedes Aegypti.

A preocupação com a dengue ainda é muito importante, pois com as chuvas nesta época de verão, muitos pontos podem acumular água e consequentemente ser criadouros de larvas do Aedes aegypti. Com a divulgação e incentivo para que as pessoas ainda cuidem de seus quintais e outros lugares mesmo em época de pandemia do coronavírus.

O Sincomerciários reitera o pedido da EMCAa a seus associados e população para auxiliar o poder executivo nesta tarefa, cuidando de seus domicílios e recebendo os agentes visitadores durante as inspeções aos imóveis domiciliares. Em caso de denúncia, ou problemáticas a este respeito ligar no 3531-9200.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local