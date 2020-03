Sincomerciários De Catanduva Anuncia Funcionamento do DESCOM Em Abril

O Sincomerciários de Catanduva anunciou que estará em funcionamento no mês de abril o DESCOM – Departamento de Saúde dos Comerciários, do Sincomerciários Catanduva.

Segundo informações esse é um projeto criado pela Diretoria do Sincomerciários conta com total apoio do presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta.

O DESCOM atenderá os comerciários associados titulares e dependentes legais, conforme prevê Estatuto Social da Entidade.

Além disso, o DESCOM vai oferecer locação gratuita de cadeiras de rodas – andadores – cadeiras de banho – muletas e suporte para soro.

Para utilizar o benefício o associado, ou seu dependente legal, deverá apresentar na Secretaria do Sincomerciários o pedido médico constando o nome completo do associado, ou de seu dependente, assinatura e carimbo médico responsável e devera seguir na integra todas as clausulas do Regulamento e do Contrato de Locação.

No mês passado, os associados do Sincomerciarios de Catanduva puderam receber os kits escolares, mais um beneficio que a entidade faz para o associado ter melhor estabilidade em sua renda, foram entregues mais de 1.300 kits escolares.

Maiores informações para os interessados sobre o novo departamento, o DESCOM, deve procurar a Sede do Sincomerciarios de Catanduva, Rua Recife, 1007 – Fone (17) 3531 6777.

Ariane Pio

Da Reportagem Local