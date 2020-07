Sincomerciários Catanduva Realiza Testes da Covid-19 em Seus Funcionários

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Catanduva (Sincomerciários) iniciou na última segunda-feira, dia 29, a testagem nos colaboradores, incluindo casos em que o funcionário não apresentou nenhum sintoma de coronavírus. A medida faz parte das ações de prevenção adotadas pela empresa por causa da pandemia da Covid-19. Um laboratório particular foi contratado para realizar o serviço de testes de sorologia. Todos testaram negativo para o novo vírus.

“Gostaria de sugerir aos empregadores, que puderem seguir o nosso exemplo e também testarem seus funcionários, principalmente aqueles que atuam na linha de frente em áreas essenciais como supermercados e similares”, frisou Carlinhos Longo, Presidente do Sincomerciários.

O Sindicato adotou regime especial de trabalho, seguindo as orientações da OMS – Organização Mundial da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Distanciamento social, álcool gel e uso obrigatório de máscara, estão entre as medidas adotadas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

