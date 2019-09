Simulado do PAM é Ministrado Pelo Comandante dos Bombeiros de Catanduva

Na manhã de ontem (4) foi realizado um simulado para o Corpo de Bombeiros de Novo Horizonte e Usinas. O trabalho está inserido no PAM – Plano de Auxílio Mútuo da região de Catanduva e foi coordenado pelo Capitão Luciano Val, Comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros de Catanduva.

No simulado o Capitão Luciano explicou que o PAM é muito importante para o atendimento de grandes ocorrências tanto na área urbana quanto em áreas rurais, em especial os incêndios em vegetação de grande porte.

“Com o PAM as usinas, os bombeiros, a polícia ambiental e outros órgãos, somam esforços, compartilham ideias, materiais, equipamentos e assim os danos sempre são minimizados, melhorando a qualidade de vida da população. O resultado deste simulado foi bastante positivo” afirmou o Capitão Luciano.

O PAM tem como objetivo: estabelecer diretrizes básicas para coordenação, bem como conjugar esforços das empresas, bombeiros, defesa civis municipais e demais órgãos oficiais no planejamento e desenvolvimento do Plano de Auxílio Mútuo, visando suplementar recursos humanos e materiais necessários, a fim de assegurar maior eficiência no atendimento de situações emergenciais, como incêndios, vazamentos de substâncias tóxicas ou qualquer outro evento que possa acarretar danos às pessoas, ao meio ambiente e ao patrimônio.

Promover atividades que despertem a consciência, a sensibilidade e o espírito de cidadania da população motivando-a e impelindo-a comportamentos e atitudes condizentes com a preservação da vida, do meio ambiente e do patrimônio público ou privado. Exemplos de eventos onde é prevista a atuação do PAM: palestras, seminários, treinamentos e outras atividades com temas relacionados a acidentes com vítimas, incêndio, vazamentos de gás tóxico, produtos perigosos, eventos com impacto a comunidade (acidente com transportes rodoviários / ferroviários, impacto ambiental, desabamento, vendaval, tornados, incêndio florestais e situação de calamidade pública).

O PAM visa, ainda, o estabelecimento e a manutenção do constante relacionamento, a interação dos integrantes, entre si, e com as autoridades federais, estaduais e municipais responsáveis pela resposta às emergências.

Ariane Pio

Da Reportagem Local