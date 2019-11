Simpósio sobre Doação de Sangue e Medula Óssea será realizado hoje

Nesta quinta-feira (28), às 19h30, será realizado o I Simpósio de Doação de Sangue e Medula Óssea, no Anfiteatro Padre Albino, localizado na rua Treze de Maio – 1064. O evento é gratuito e aberto a toda comunidade. As inscrições podem ser feitas pelo site agenciatransfusional@padrealbino.com.br.

Participará do evento o Dr. João Victor Piccolo Feliciano, médico assistente e responsável técnico da Unidade de Transplante de Medula Óssea da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto. Também estará presente o Capitão Anderson Ferreira Nunes, Comandante da 2 Cia do 17º Batalhão da Polícia Militar/I (região Sul de São José do Rio Preto) e Coordenador da Campanha “Doar é Legal Batalha pela Vida”, que conta com mais de 5 anos de ações relacionadas ao tema.

O objetivo do Simpósio não é só aumentar o número de doadores cadastrados, mas também conscientizar toda a população sobre a importância do tema, as enfermidades que podem ser curadas, divulgar o drama de pacientes e familiares que travam essa batalha diária pela vida, cuja probabilidade de encontrar um doador compatível em casos de doação de medula óssea é 1 a 150.000. Além de esclarecer mitos, as verdades e as dúvidas que norteiam o assunto.

Myllayne Lima

Da Reportagem Local