Silvio Salles Recebe Aval e Catanduva FC Irá Disputar Campeonato Paulista

Aos apaixonados por futebol em Catanduva, a notícia é boa: o estádio municipal Silvio Salles está liberado para receber torcedores e as partidas de futebol amador na temporada 2020. O aval foi garantido pela FPF – Federação Paulista de Futebol após a entrega de laudos de engenharia e auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Esses documentos necessários foram remetidos à instituição pela Smelt – Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.

A manifestação da instituição consta na portaria nº 052/2020, publicada no site da Federação. O documento é assinado pela diretora do departamento de competições da instituição, Cristina Abreu. A secretária Maria Rita Aguilar Araújo ainda disse: “O estádio municipal está de pleno acordo com as exigências da federação e vai poder receber jogos, com todas as equipes e suas torcidas”, ressalta a secretária Maria Rita Aguilar Araújo.

Melhorias foram feitas nas instalações do estádio a fim de garantir a segurança no local. Dentre elas, a manutenção do gramado e troca de extintores, além da demolição de antigo alojamento que estava desativado e com problema estrutural. O processo de renovação de alvarás é anual.

Catanduva FC No Campeonato Paulista

O fundador do clube, Padre Osvaldo, junto ao Departamento Jurídico, Matheus Galhardo, estiveram na tarde da última quarta-feira, dia 4, na sede da FPF para a reunião do Conselho Arbitral de Base dos times que disputarão o Campeonato Paulista deste ano. Pleiteando a inclusão das categorias de base do Santo na disputa, e ao lado de times grandes como o Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, o Catanduva FC conseguiu a Autorização Especial para a disputa das Categorias Sub 11, 13, 15, 17 e 20.

“Sabemos que uma autorização muito difícil e disputada, por conter uma burocracia e normas da FPF muito rígidas, mas graças ao nome que o Clube tem perante o meio esportivo, e a Deus, conseguimos esta vitória”, comemorou Matheus.

Já para Padre Osvaldo, fundador do clube, o sonho não pode acabar. “Foi uma luta conseguirmos terminar o Campeonato com nosso elenco profissional ano passado, mas não podemos deixar esse sonho morrer, o Catanduva FC não é apenas um time para disputar campeonatos, ele é, acima de tudo, um Clube do Bem, que busca atingir toda uma Comunidade”.

Este ano o Clube não irá disputar a ‘Bezinha’ do Paulista com o time principal, por incontingência financeira e de patrocínios.

