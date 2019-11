Show do Jorge & Mateus será hoje no Clube de Tênis Catanduva

A dupla sertaneja Jorge & Mateus irá se apresentar hoje (21) no Clube de Tênis. A abertura dos portões será às 21h e o show iniciará às 22h30. Para aqueles que deixaram para a última hora, ainda há convites por R$ 90. Entre os pontos de vendas está a Secretaria do Clube de Tênis, além da Drogaria Central da rua Minas e no Bar do Durval em Itajobi. Informações sobre mesas para quatro pessoas com open bar e jantar podem ser obtidas na Secretaria do Clube.

Os artistas que já estiveram este ano na cidade Feitiço apresentando o mais recente trabalho “Terra sem CEP” prometem voltar com um show que vai embalar os casais apaixonados e também os solteiros de plantão que curtem uma boa música sertaneja.

Responsáveis por algumas das levadas mais animadas do sertanejo universitário, os goianos Jorge & Mateus, da cidade de Itumbiara (Goiás), ganharam projeção nacional e, hoje, são considerados uma das principais duplas do Brasil. Em 2019, o artistas comemoraram 14 anos de carreira e também o sucesso da nova música de trabalho “Tijolão”. O single que já ganhou destaque na internet e segue com milhões de execuções nos aplicativos de música. Ao todo, mais de dez milhões de pessoas já conferiram o novo hit dos itumbiarenses. Para este semestre, Jorge & Mateus estão preparando outras novidades.

Recordistas de público, a dupla tem arrastado multidões em suas turnês fazendo em média 200 shows por ano. Além de serem os brasileiros mais seguidos no Spotify, as canções dos artistas foram executadas em 61 países por mais de 10 milhões de fãs, durante mais de 21 milhões de horas. No Deezer, Jorge e Mateus também são os artistas com mais seguidores do Brasil. Em 2016, a canção “Sosseguei” esteve entre as mais tocadas nas rádios e hoje no YouTube contabiliza aproximadamente 380 milhões de views. São os únicos artistas sertanejos brasileiros com mais de 1 bilhão de plays no Spotify. Na internet, Jorge & Mateus bateram novos recordes de 8.8 milhões de inscritos no YouTube e mais de 4 bilhões de views no YouTube. Nas redes sociais, já são mais de 30 milhões de seguidores, contando com os perfis oficiais no Instagram, Facebook e Twitter.

Myllayne Lima

Da Reportagem Local