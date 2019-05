Show De Talentos Da UNIFIPA Realizará Show Solidário

No dia 23 de maio acontece o 2° Educação Física Arte e Cultura a partir das 19hs na quadra Poliesportiva Campus Sede UNIFIPA. O show de talentos contará com vários tipos de atrações desde esportes até apresentações musicais. O curso de Educação Física bacharelado estará promovendo esse grande evento.

Américo Lourenço, professor do curso de Educação Física e Bacharelado da UNIFIPA, nos contou que haverá 16 apresentações, num curso de extensão para um show de talento com tudo preparado como quadra, iluminação, equipamentos, entre outros. O pessoal que vai se apresentar tem 20 minutos para fazer sua performance como dança, tocar instrumento, bandas, recitar poesia e muito mais.

Segundo Américo foi aberto para funcionários da Fundação Padre Albino, alunos e professores da UNIFIPA e para comunidade catanduvense em geral que se inscreveram. A inscrição se encerrou no dia 5 de maio. Neste ano contará até com uma participação de uma aluna de intercâmbio da faculdade que veio de Camarões.

No ano passado, o show de talentos foi um sucesso com muitos artistas reunindo 350 pessoas. Para os organizadores a expectativa de público é grande já que o evento também é solidário, é aberto ao público, mas quem quiser doar um litro de leite que será destinado ao Recanto Monsenhor Albino.

O professor convida a todos para participar do evento, pois quanto mais público mais doações serão arrecadas em prol de uma boa causa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local