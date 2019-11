Show de Jorge e Mateus Será no Dia 21

No próximo dia 21 de Novembro, a dupla sertaneja Jorge e Mateus irá se apresentar no Clube de Tênis. A abertura dos portões será às 21h e o show iniciará às 22h30. Os ingressos estão sendo vendidos na Secretaria do Clube de Tênis e o Bar do Durval, em Itajobi e ainda restam poucos ingressos no 1º lote para a pista no valor de R$80.

De acordo com a Gerente Administrativa do Clube, Eliana Biggi, o evento está sendo preparado com todo carinho e a expectativa é de que seja um sucesso. “Jorge e Mateus é a melhor dupla sertaneja do Brasil, então esperamos que o salão esteja lotado, que todas as mesas e pistas sejam vendidas, afinal, estamos com uma estrutura montada para receber o maior número de pessoas. Os artistas já são um sucesso, então nós esperamos que Catanduva e região venha prestigiar”, comentou.

Para quem adquirir os convites para as mesas tem direito a buffet completo do jantar, além de bebidas (água, refrigerante, cerveja) e rolha livre, podendo levar destilados. Cada mesa comporta até quatro pessoas no valor de R$1.200,00.

A dupla esteve em Catanduva apresentando o mais recente trabalho “Terra sem CEP” e promete voltar com um show que vai embalar os casais apaixonados e também os solteiros de plantão que curtem uma boa música sertaneja.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local