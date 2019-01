Show de Alcione Marca as Comemorações de 90 Anos do Clube de Tênis

O Show de Alcione marca as comemorações de 90 anos de aniversário do Clube de Tênis Catanduva (CTC). O evento acontecerá neste sábado (12), por volta das 23h30, no salão social do clube. As portas do CTC estarão abertas a partir das 21h30. Reservas de mesas devem ser solicitadas na secretaria.

O presidente do CTC, Christian Pardo Pizarro ressalta que a festa será memorável para toda a população que admira o trabalho da Marrom, como carinhosamente é chamada. “Estamos preparando muitas surpresas para esta noite, para comemorar esses 90 anos do CTC junto dos nossos associados e com aqueles que gostam da Alcione. Ela fará um show espetacular, para celebrar essa data especial. Estamos muito felizes, eu e minha diretoria, de estarmos à frente da gestão do clube neste momento de comemoração histórica. Para nós é uma honra. O CTC sempre foi palco de grandes shows ao longo de sua história, então nada melhor do que comemorar com a Alcione, um ícone da música brasileira”, destaca o presidente.

Alcione é dona de uma voz marcante e carrega na bagagem, nos mais de 45 anos de carreira, hits de sucessos: Não Deixe O Samba Morrer, Sufoco, Gostoso Veneno, Menino Sem Juízo, Nem Morta, Garoto Maroto, Estranha Loucura, Meu Vício é Você, Ou Ela Ou Eu, Além da Cama, A Loba, Mulher Ideal, Você Me Vira a Cabeça e Meu Ébano, dentre outras.

A cantora popular é admira por todas as faixas etárias e classes sociais. Conta com uma obra eclética e desvirtuada de preconceitos musicais. Pizzaro ressalta ainda que o show marcará mais um episódio importante para contemplar a história do clube na cidade. “Queremos aproveitar para agradecer todos aqueles que fazem parte dessa história, que contribuíram para que o clube se tornasse o que é hoje: referência no esporte e na área social em Catanduva e região”, finaliza.

O CTC foi fundado por um grupo de catanduvenses aficionados pelo esporte da raquete, inclusive, esporte esse que deu nome ao clube.

Tudo começou na quadra de tênis existente ao fundo da residência do doutor Renato Bueno Netto, localizada entre a rua Amazonas e início da rua Bahia.

Atualmente, o Clube ocupa uma área de 22 mil m2, com cinco quadras de tênis, choperia, campos de society, salas de ginástica, quadras poliesportivas, saunas, academia, salão social. São mais de 15 mil associados.

Karla Sibro

Da Reportagem Local