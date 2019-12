Shopping Popular Realizará Sorteio De Uma Bicicleta Para Clientes

O Shopping Popular Alípio Gomes estará realizando um sorteio para os clientes que prestigiar o comercio local. Uma bicicleta será sorteada no dia 23 de dezembro, a partir das 14h. O prêmio foi uma doação do Fundo Social de Solidariedade. A ação visa alavancar as vendas.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert), que administra o centro comercial, para participar, basta comprar nas lojas participantes. Cada comerciante ficou livre para escolher a forma como o consumidor ganhará um cupom para participar do sorteio. Quanto mais compras forem realizadas, maiores são as chances de ganhar.

O Shopping Popular conta com 66 boxes que oferecem produtos diversos nos setores de eletrônicos, lazer, vestuário, moda e praça de alimentação com opções em salgados, sucos e alimentação natural.

“O Shopping Popular comprova o apoio da Prefeitura aos empreendedores, nesse caso, na área do comércio. O custo mensal para os permissionários é bastante reduzido e inclui vigia e limpeza. Nossa intenção é que eles cresçam de forma sustentável e consigam expandir seus próprios negócios para além das fronteiras do local”, destaca o secretário de Desenvolvimento, Fabio Rinaldi Manzano.

Reforma

Para oferecer melhores condições de trabalho e garantia de vendas, o Shopping Popular recebeu letreiro e nova cobertura, substituindo as antigas tendas que ocupavam o espaço desde 2012. As melhorias foram realizadas com o pagamento de contribuições dos permissionários, que estavam atrasadas desde 2013.

Há projetos para outras benfeitorias no local, como a cobertura nos corredores das lojas e a implantação de porta de ferro, além de pintura.

Os serviços serão realizados de acordo com a disponibilidade financeira da Prefeitura.

Ariane Pio

Da Reportagem Local