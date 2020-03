Sexta-Feira É Dia De Teatro Com Dois Espetáculos Pela Metade Do Preço

Dois espetáculos estão com promoções no valor do ingresso, por isso não tem mais desculpa de aproveitar a sexta-feira (06) sem ir ao teatro. O Aniz Pachá receberá dois musicais, “Rei Leão” e “Embalos do Sábado à Noite”, com ingressos vendidos a apenas R$ 20, cada. Então vale a pena garantir o seu o quanto antes.

A primeira atração mostra o “Ciclo Sem Fim” – de Rei Leão. O musical começa às 19h e é diversão para a família toda. A adaptação para os palcos é cantada ao vivo, com recurso de projeção mapeada 3D, que mostra o impacto visual e a imersão ao reino de Simba e Mufasa.

Os animais ganham vida no palco e Scar rouba a cena por diversas vezes, sempre tramando, debochando e fazendo o público rir. A direção musical é do maestro Eduardo Pereira, com coreografias de Tatiana Abbiati, direção residente de Ewerton Novaes e direção geral de Bruno Rizzo.

A turnê já foi assistida por mais de 100 mil pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, João Pessoa, Brasília, Uberaba, Uberlândia, Campinas, Chapecó, Sorocaba e Santos.

A estreia da peça “Embalos de Sábado à Noite” será em Catanduva às 21h30. Inspirada na produção cinematográfica que fez sucesso mundial, o público vai poder relembrar os tempos das discotecas, da dança e dos sucessos dos anos 70 e 80 no palco.

O espetáculo será cantado ao vivo por seis artistas, ballet, narrador e a tecnologia das projeções animadas. A programação é para a família toda, inclusive às novas gerações que não viveram os tempos da brilhantina. Os ingressos para as duas apresentações podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Municipal, ou pelo site – megabilheteria.com.

As apresentações têm o apoio da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Ariane Pio

Da Reportagem Local