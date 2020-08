Setur Promove Seminário On-Line Para Discutir Credito Ao Setor De Feiras E Eventos

Na última quinta-feira (06), a Secretaria de Turismo do Estado (Setur) promoveu mais um Seminário de Crédito Turístico online, desta vez exclusivo para o setor de feiras e eventos. O objetivo desses encontros é orientar os empresários e fazer a aproximação com as instituições financeiras parceiras do Governo de São Paulo.

Além de esclarecer dúvidas, Eduardo Madeira, responsável pelo programa da Pasta, lembrou que no portal da Secretaria Estadual de Turismo e no site do programa de Crédito Turístico há o passo a passo para o acesso ao crédito.

O encontro abordou a importância do setor de feiras e eventos pelo estado, que mobiliza boa parte da cadeia produtiva do turismo. Eduardo Madeira disse que é evidente a necessidade dos empresários do setor, mediante a dificuldade financeira vivida nestes últimos cinco meses, desde março.

Com a crise econômica causada pelo coronavírus, o Governo do Estado mudou o foco para auxiliar no acesso a capital de giro – salários, aluguéis, fornecedores e outras despesas fixas e operacionais. Participam também da iniciativa o Banco do Brasil, a Caixa, o Banco do Povo e o Sebrae-SP.

“Uma das nossas missões é diminuir esse impacto e facilitar o acesso ao crédito e, neste período, o programa da Secretaria recebeu, pelo site, mais de 2,2 mil solicitações de crédito no valor de R$ 600 milhões. Temos estudos e projeções de demandas que, até dezembro, girem em torno de R$ 2 bilhões”, revelou Madeira.

Com foco na mobilização para que o crédito chegue às empresas que mais necessitam, Madeira alertou que, para as tratativas de empréstimos pelo programa do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), do Ministério do Turismo, o interessado deve estar no Cadastur, sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor.

Em São Paulo, que detém 25% das empresas do país no Cadastur, a responsabilidade desse sistema é da Setur, que conta com profissionais especializados para atender a demanda de cadastramento.

O Programa de Crédito Turístico foi lançado em 2019 pela Setur e a Desenvolve SP, com o objetivo de ajudar no desenvolvimento de destinos turísticos, com investimentos e para aquisição de bens e equipamentos.

Os interessados podem saber mais informações sobre o programa pelo e-mail creditoturistico@turismo.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook