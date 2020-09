Setor de Quimioterapia do Hospital Unimed São Domingos Contará Com Novo Espaço

O setor de quimioterapia do Hospital Unimed São Domingos (HUSD) contará com novo espaço para atendimento, oferecendo mais conforto aos pacientes e, ao mesmo tempo, um ambiente melhor estruturado aos colaboradores. O novo ambiente será três vezes maior que o atual, cujo espaço é de 38 metros quadrados.

Serão cinco leitos de curta duração (poltronas) e três de longa duração (maca). O espaço contará ainda com copa, salas de consultório e de antecâmara (para uso exclusivo de manipulação de medicamentos), área de expurgo, quatro novos banheiros e a adequação da recepção.

A nova ala segue as recomendações da Vigilância Sanitária e das diretrizes que regulamentam os serviços para o setor. “Contar com um ambiente estruturado e harmonizado refletirá positivamente no trabalho dos profissionais e, consequentemente, na assistência aos pacientes”, ressaltou o Diretor de Recursos Próprios da Unimed Catanduva, Fábio Macchione dos Santos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local