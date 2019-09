Setor de Comércio se Mobiliza e Participa da Semana do Brasil

S setor do comércio em Catanduva uniu seus principais representantes – Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva (Sincomercio), Sindicato dos comerciários de Catanduva (Sincomerciários) e Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) em um movimento que será realizado nacionalmente e a Cidade Feitiço não vai ficar de fora. Trata-se da campanha Semana do Brasil, promovida em parecia entre poder público e iniciativa privada.

Ontem, os representantes do setor apresentaram o programa em coletiva à imprensa.

O Semana do Brasil será realizado do dia 6 a 15 de setembro em todo país. Somente no Estado de São Paulo 1.137 estabelecimentos e prestadores de serviços já se inscreveram e aderiram a campanha que oferecerá descontos aos clientes.

Empresas e empreendedores de todos os tamanhos e setores podem participar. Para ingressar na campanha, basta acessar o site e fazer o cadastro.

De acordo com a organização do Semana Brasil, em seu portal da internet, um dos objetivos é aquecer um mês historicamente fraco no comércio e na economia como um todo. A forma escolhida foi: De um lado o Governo Federal vai apoiar a realização e a divulgação da Semana do Brasil. Do outro, a iniciativa privada aproveita o momento para estimular o mercado e atrair consumidores durante o período com promoções especiais, descontos exclusivos, produtos e serviços temáticos, ambientação de espaços físicos e virtuais.

As empresas de Catanduva podem se inscrever para participar. Basta acessar o site https://www.brasil.gov.br/semanadobrasil/ e clicar no link “Sou empresário quero participar”.

Karla Konda

Editora Chefe