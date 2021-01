Setor de Alimentação Fala Sobre Prejuízo da Volta à Fase Vermelha do Plano SP

O Governo de São Paulo decretou que todo o estado estará na fase vermelha a partir das 20h nos dias úteis e durante todo o final de semana. Estarão liberados apenas serviços essenciais, como padarias, mercados e farmácias.

O anúncio causou revolta em empresários e comerciantes. Esta é a segunda vez em um curto espaço de tempo que medidas restritivas são tomadas. Em Dezembro, o governo havia anunciado o retorno do estado à fase vermelha durante as festas de fim de ano. A medida foi tomada para conter o avanço da covid-19.

De acordo com Jesus José Queiroz Leão, proprietário de um estabelecimento no setor de alimentação, a abertura dos bares e restaurantes não é o principal motivo do aumento de casos. “Nós ficamos fechados do dia 19 de Março a 21 de Setembro, e quando reabrimos a taxa de infecção pela covid-19 estava baixa, ou seja, isso comprovou que o retorno do setor de alimentação não contribuiu com o aumento dos índices”, comentou.

Ainda de acordo com o empresário, o fechamento dos bares e restaurantes vai estimular a realização de festas clandestinas. “Quanto menos opções de lazer e entretenimento as pessoas acabam se encontrando em loteamentos, promovendo a aglomeração de pessoas sem seguir as regras sanitárias”, destacou.

O proprietário frisou que com o fechamento do setor no final do ano, as contratações de funcionários extras que estavam previstas, foram canceladas. “O setor de alimentação fora do lar sempre tem o período de contratação de funcionários extras que trabalham durante o período de festas, fins de semana, porém após o decreto em Dezembro e neste mês, nós tivemos que desistir e infelizmente teremos que demitir alguns funcionários fixos. Outro problema é que apesar do tempo em que ficamos impedidos de trabalhar, tivemos que pagar todos os impostos, não fomos isentos de nada, fomos cobrados como se estivéssemos funcionando”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local