Sete Bairros Voltam a Receber Equipes Para Vacinação Contra a Raiva

Sete bairros de Catanduva voltarão a receber equipes para vacinação contra a raiva. O objetivo é o de localizar donos de pets que estavam com portas fechadas ou que não estavam em casa nas últimas semanas. Os trabalhos começam neste sábado (4) a partir das 8 horas e seguem até às 17 horas. De acordo com a demanda e fluxo do trabalho a imunização nesses bairros será retomada amanhã. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde.

As doses estão disponíveis no Jardim dos Coqueiros I e II, Jardim Oriental e Rodovia Alfredo Abdo Jorge que ficam nas regiões de chácaras da Cidade Feitiço. Além deles, a Morada dos Executivos, Jardim das Oliveira e Morada dos Pássaros também contarão com o retorno das equipes. O trabalho de rescaldo será realizado por onde os profissionais já passaram nas últimas semanas.

Até o momento, 1.745 animais foram imunizados contra a raiva em Catanduva. O resultado corresponde a 8,3% da meta que é a de vacinar 20.888 pets. Na semana passada, foram 346 cães e 67 gatos que foram protegidos com o vírus.

Na primeira etapa da campanha as equipes percorrerão as áreas que ficam mais distantes da cidade, em áreas de chácaras. Já nos demais bairros, serão montados pontos móveis de vacinação que ficarão nos quatro cantos de Catanduva. Esse cronograma começará em setembro, período em que será finalizada a busca pelos animais nas chácaras.

O agendamento para os donos que possuem quantidade elevada de cães e gatos pode ser feito pelo telefone (17) 3524-2445, onde fica o Centro de Controle de Zoonoses. Devem ser imunizados os animais com mais de três meses de vida e as doses são de graça.

Cíntia Souza

Da reportagem local