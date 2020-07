SESMT Realiza Curso Com Motoristas Do Hospital Mahatma Gandhi De Catanduva

O SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, do Hospital Mahatma Gandhi, promoveu nesta semana um curso destinado aos motoristas, sobre Treinamento de Paramentação e Desparamentação de EPIS com o objetivo de proteção e não infecção por COVID-19.

O SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), é constituído por profissionais da área da saúde, que têm como função principal proteger a integridade física dos trabalhadores dentro das empresas. Previsto na Consolidação das Leis do Trabalho criada em seu artigo 162, devido ao aumento de acidentes com trabalhadores, possui função de assegurar a integridade física dos operários, mas também de alertar a equipe contra novas doenças e ajudar a tomar precauções contra acidentes de pequeno porte, que podem atrapalhar o andamento da empresa e prejudicar os funcionários.

EPI é o nome dado ao equipamento de proteção individual, destinado a ser utilizados por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores da sua saúde ou segurança durante o exercício de uma determinada atividade.

Sempre atuante, o Sesmt do Hospital Mahatma Gandhi oferece uma orientação constante nestes tempos de pandemia, envolvendo todo o quadro de colaboradores da instituição.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

