SESI Promove ‘Drive Thru da Saudade’ em Comemoração ao Dia das Crianças

Como parte das atividades online adotadas em razão da pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19), a Escola do Sesi de Catanduva realizou na última sexta-feira (09) em frente da unidade escolar, um “Drive Thru da Saudade” com os alunos do Ensino Fundamental e os pais para estimular a efetividade, socialização e interação, amenizando os efeitos do isolamento social.

Segundo a diretora Rosy Moura, a quarentena trouxe a saudade do contato humano, inclusive entre as crianças, tão acostumadas a passar parte do dia entre colegas e professores. “O sentimento, o brilho nos olhos e a alegria dos professores, estudantes e pais neste reencontro, foi emocionante. Os professores entregaram lembrancinhas, tiraram fotos, reencontraram seus alunos. Foi gratificante vê-los novamente”, afirmou.

A ideia do “Drive Thru da Saudade” surgiu da necessidade da equipe pedagógica em demostrar todo o afeto e agradecimento as famílias que apesar do contexto atual acreditam e apreciam o trabalho da Escola do Sesi de Catanduva. A ação envolveu todas as professoras que atendem estudantes do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental. Juntamente com toda a equipe pedagógica, as professoras confeccionaram uma lembrancinha e entregaram para todos os estudantes e, em troca, receberam muito carinho, reconhecimento e amor.

“Agradecemos o empenho de todos os envolvidos para que este evento pudesse acontecer e a participação dos pais e estudantes”, completou Rosy.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local