Sesi Catanduva Realiza Distribuição de 240 Agasalhos Para Entidades Beneficentes

Intitulada como “Doe Agasalhos para Esquentar” o Serviço Social da Indústria (SESI) realizou na manhã de ontem (04) a doação de 240 peças dentre mantas, cobertas, roupas e sapatos infantis.

As doações foram destinadas a entidades parceiras da instituição, que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. As instituições beneficiadas foram a Associação Espírita Amor e Caridade e o Núcleo Assistencial Irmã Amélia.

Desde que a crise do novo Coronavírus foi declarada pandemia, a unidade do SESI em Catanduva vêm desenvolvendo inúmeras iniciativas para o combate dos efeitos da Covid-19 na sociedade.

A ação iniciou em Maio, com a produção e doação de 1.188 marmitas diárias, exceto aos domingos, totalizando em 21.996 refeições no mês. Em Junho foram o total de 10.000 marmitas. Para o mês de Julho, o grupo tem o objetivo de produção e doação de aproximadamente 6.900 marmitas no mês. A mesma refeição é proporcionada nas marmitas por colaboradores da própria escola e de voluntários. Essas refeições são sempre diversificadas, saudáveis e balanceadas. Tudo é produzido e embalado com muito amor e carinho. As distribuições dessas marmitas são feitas pelas entidades como ONGs, Igrejas, Associações e projetos sociais de Catanduva e região já cadastrados pelas unidades operacionais e pela própria escola. Além disso, o SESI-SP desenvolveu uma série de guias, planos, conteúdos e até novos serviços para auxiliar as indústrias na prevenção e cuidados com o Coronavírus. A proposta é fortalecer o setor, mantendo sua produtividade, postos de trabalho e a segurança e saúde de todos os colaboradores.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook