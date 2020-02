SESI Catanduva Promove III Mostra de Produtos Finais e Projetos Didáticos

A unidade do Sesi Catanduva promoveu no último sábado, 15 de Fevereiro, a III Mostra dos Produtos Finais e dos Projetos Didáticos com alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Na parte do Eixo Integrador e Interáreas participaram alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ao 3º do Ensino Médio. O evento contou com a presença de 420 pessoas.

O objetivo da feira foi promover interação com os pais dos alunos, além dos convidados e comunidade escolar, além de unir conhecimento e solidariedade. Os estudantes realizaram apresentação de maquetes, exposições, labirintos, painéis, jogos, teatro, apresentações, danças e campanhas solidárias.

Foram doados Lacres e cartelas de remédios à Associação Sempre Viva, brinquedos novos e usados para ‘Casa Lar da Criança – Clara e Francisco e a Casa de Apoio à Criança’. Kits de Higiene também foram doados para a Associação Beneficente de Pindorama ‘Lar dos Velhinhos’. A feira também contou com a participação especial da Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti (EMCAa).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local