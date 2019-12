Sesi Catanduva promove este mês III edição da Feira de Projetos Didáticos

A unidade do Sesi Catanduva promoverá neste mês de Dezembro uma feira de Projetos Didáticos e Eixos Integrados. O evento é aberto à toda comunidade e será realizado no dia 7, de Dezembro, das 9h às 12h. A mostra inclui trabalhos didáticos dos alunos do 1º ao 5º e sobre os eixos integrados dos estudantes do 6º ao 9º ano e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. A apresentação é referente aos produtos finais estudados ao longo do ano pelos alunos.

De acordo com a professora Giovana Marta Sanches Florio, os trabalhos são de várias temáticas. “São muitos temas abordados e dentre os produtos finais, campanhas solidárias, que serão entregues à entidades beneficentes no dia 7, onde o objetivo dessa mostra se concretiza, pois além de ampliar o aprendizado dos estudantes, ultrapassa os muros da escola, chegando à comunidade da cidade”, comentou.

As apresentações estarão espalhadas nos espaços da unidade. Os alunos explicarão para o público o objetivo dos trabalhos e o que alguns podem ajudar na vida das pessoas. O intuito dessa ação é desenvolver uma proposta interdisciplinar, que aprofunde os assuntos a partir da intenção didática do professor em conjunto com os estudantes, ampliando os conhecimentos para além daqueles previstos nos componentes curriculares.

Na feira haverá exposições no formato de brincadeiras, quizzes, explanações, folders, cartazes, dinâmicas, teatro, música, livro de receita, degustações, além das campanhas solidárias. O Sesi Catanduva fica localizado na rua Ipiranga, 1025 – Polo Comercial e Industrial Giordano Mestrinelli.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local