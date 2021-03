SESI Catanduva Lança Campanha de Arrecadação de Alimentos em Prol de Famílias Carentes

Neste momento de pandemia da Covid-19 uma das grandes preocupações é com a falta de alimentos na mesa de muitas famílias. Diante do atual cenário, a unidade do SESI Catanduva iniciou na última terça-feira, dia 23, uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para distribuição às famílias com maior vulnerabilidade social. “A Fiesp e o Sesi-SP iniciam campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para distribuição às famílias com maior vulnerabilidade social em todo o estado de São Paulo, sem uma data limite prevista para encerramento”, destacou o presidente da Fiesp e do Sesi-SP, Paulo Skaf.

Em todo o Estado foram distribuídas mais de 9 milhões de refeições preparadas pela entidade – diariamente foram produzidas 230 mil refeições por dia nas 110 cozinhas industriais das escolas do Sesi-SP. No inverno, essas ONGs também foram parceiras no repasse de 100 mil cobertores.

As distribuições dessas marmitas são feitas pelas entidades como ONGs, Igrejas, Associações e projetos sociais de Catanduva e região já cadastrados pelas unidades operacionais e pela própria escola.

O ponto de recepção de alimentos será na unidade do SESI. Os interessados em contribuir podem levar os alimentos, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. A unidade fica localizada na Rua Ipiranga, n° 1.025 – Parque Residencial Flamingo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local