SESI Catanduva Distribui Mais de 500 Cobertores Para Famílias Carentes

A Campanha do Agasalho do SESI-SP e SENAI-SP ganhou, este ano, um reforço de peso com a doação de 100 mil cobertores a ONGs e Instituições que auxiliam pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os cobertores foram doados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), presidida por Paulo Skaf.

A ação teve início nos primeiros dias de junho, com a entrega de 30 mil cobertores na região metropolitana de São Paulo. Os demais 70 mil cobertores foram distribuídos para todas as unidades do SESI-SP em diversas cidades do Estado.

Em Catanduva, a distribuição de mais de 500 cobertores acontece nesta sexta-feira (03) e os itens serão doados às instituições: Amigo Germano, Lírio dos Vales, Projeto Semear, Associação Recomeçar, Projeto Fome do Pão e Fome da Palavra que já são parceiras na ação de doação de refeições, que vem acontecendo desde maio. Na região, as cidades de São José do Rio Preto, José Bonifácio, Votuporanga e Fernandópolis também fazem parte da ação, totalizando 4.000 cobertores distribuídos. Juntamente com a doação dos cobertores, todas as escolas e os 53 centros de atividades do SESI-SP, assim como as unidades do SENAI-SP, estão arrecadando agasalhos, mantas, cobertores e demais itens de vestuário, que podem ser novos ou usados, que servirão para aquecer as famílias beneficiadas pelas ONGs neste inverno.

Para participar, basta ir até o SESI-SP ou o SENAI-SP mais próximo e depositar a doação em um dos pontos de coleta presentes nas unidades. As escolas e o clube permanecem fechados para a utilização do público, porém há caixas disponíveis para receber as doações logo na entrada dos locais. A campanha segue até o final do inverno. Os interessados em contribuir podem levar as doações na unidade do SESI, localizada na Rua Ipiranga, nº 1025 – Parque Flamingo. Já o SESI está localizado no antigo prédio do CEM, na Rua Recife, nº 665, no Centro.

