Sesi Catanduva Adota Estopinha; Cadela Resgatada de Maus Tratos

Quando qualquer catanduvense chega ao Sesi Catanduva é recepcionado não somente pelos funcionários, mas por uma moradora para lá de especial. É a Estopinha, uma cadela resgatada por protetores de animais de Catanduva que tem aproximadamente um ano de vida.

Estopinha, que antes vivia em situação de maus tratos e quase morreu sem os devidos cuidados na área rural de Catanduva, hoje recebe o carrinho de trabalhadores da área de educação, de funcionários da limpeza, portaria e vigilância da escola.

A fêmea, que foi castrada antes de ser adotada, chegou para integrar a família Sesi, depois de projetos desenvolvidos pela instituição e por alunos do 7º ano do Ensino Fundamental.

Dentre de sala de aula, oito estudantes trabalharam com o tema sobre a conscientização sobre o não abandono de animais. Os motivos que levam as pessoas a desistirem dos bichinhos de estimação e sobre orientações de como cuidar bem dos pets para uma vida saudável.

A professora Fátima Ribeiro Barca, que leciona Ciências e foi a responsável pelo programa eixo integrador explica: “O projeto teve início antes das aulas presenciais serem canceladas. Eles iniciaram a pesquisa, buscando informações sobre como cuidar, o que precisam para cuidar de um cão, quais os motivos para o abandono destes animais”, afirma.

Com a pandemia da Covid-19 e muitos comentários sobre abandono pelo medo dos animais transmitirem a doença, os alunos também buscaram informações a esse respeito.

Paralelamente ao projeto apresentado em sala de aula, o Sesi SP possui um programa institucional de adoção de animais para integrarem a comunidade escolar. Foi então, que a unidade de Catanduva resolver colocar aqui em prática. “O Sesi tem esse projeto há algum tempo chamado de Meu Cão no Sesi, onde a gente busca nas ONGS um cão para que estabeleça a convivência com as crianças. Ensinar a tratar bem, a cuidar, transformá-los em pessoas que se importam também com a vida dos animais”, afirmou a diretora Magda Cristiane Spinelli.

Foi então, que a unidade escolar entrou em contato com Ivânia Soldatti, protetora de animais e agora, vereadora eleita.

“Buscamos com a Ivânia, conhecemos a história da Estopinha e fizemos um movimento para que os alunos interagissem, votassem. Eles escolheram o nome e recentemente, Estopinha chegou para morar e conviver aqui conosco”, disse a professora Giovana Marta Sanches Florio.

Os alunos Duda e Murilo, irmãos gêmeos e participantes do projeto, além de aprenderem com o trabalho efetuado em sala de aula, também comemoram a presença da Estopinha na escola. “A gente iniciou achando que iriamos fazer um trabalho de ajuda para alimento, casinhas. Mas como veio a pandemia, mudamos o projeto, fazendo um trabalho sobre o abandono e os motivos para que isso aconteça, tentando convencer as pessoas de que eles sofrem sem comida, sem água”, disse Duda.

“O Sesi é a primeira escola que adota um cão vítima de maus tratos ou abandono. Sempre pedimos para que as escolas adotem um cachorro, que é mais fácil de ter do que um gato solto, por exemplo. Para que a criança tenha a experiência com o pet. Para que cresça conhecimento a responsabilidade em cuidar de um animal e, desta forma, reduzir os maus tratos”, afirmou Ivânia.

