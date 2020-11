SESI Abre Processo Seletivo dos Ensinos Fundamental e Médio Para Ano Letivo 2021

O Serviço Social da Indústria (SESI) de Catanduva está com inscrições abertas para os interessados em matricular seus filhos e filhas. As vagas são para os Ensinos Fundamental e Médio e o cadastro deve ser feito exclusivamente online, pelo site do SESI-SP, a partir da data de início do processo seletivo.

Têm prioridade nas vagas disponíveis, os dependentes legais de funcionários das empresas contribuintes do SESI (Beneficiários). Também inclusos na categoria, dependentes legais de funcionários do SESI-SP, SENAI-SP, FIESP, CIESP e IRS.

Para concorrer as vagas do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, os estudantes participam de um sorteio eletrônico por categoria. As inscrições devem ser feitas até a próxima segunda-feira, 09 de Novembro. A divulgação da lista de inscritos sai em 17 de novembro, às 14 horas, e o sorteio ocorrerá no dia 19 do mesmo mês, às 9 horas. Sobre a realização da etapa do dia 19, os responsáveis devem obter informações adicionais diretamente na escola.

Há vagas para o Ensino Médio para os demais públicos (Não Beneficiários). O cadastro deve ser feito a partir das 8 horas do dia 11 de novembro até às 16 horas de 13 de novembro, sendo que os inscritos serão contemplados após atendimento dos beneficiários, em vagas abertas de acordo com análise de demanda em cada unidade escolar.

Devido à pandemia da COVID-19, excepcionalmente para ingresso em 2021, não serão aplicadas provas presenciais a partir do 4º ano do Fundamental ao Ensino Médio, conforme ocorreu nos anos anteriores do processo seletivo. O critério adotado será o de sorteio eletrônico com análise de rendimentos do histórico escolar nas disciplinas de Português e Matemática, referentes ao ano letivo de 2019, conforme detalhamento disponível na página “Como Ingressar”.

A divulgação da lista de inscritos sai em 17 de novembro, às 14 horas, e o sorteio ocorrerá no dia 19 do mesmo mês, às 9 horas. Sobre a realização da etapa do dia 19, os responsáveis devem obter informações adicionais diretamente no telefone (17)3522-9633.

Os responsáveis pelos candidatos aprovados para as turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental têm entre os dias 20 de novembro a 22 de dezembro para efetuar matrícula. Para todas as demais séries, o prazo fica entre 30 de novembro até 22 de dezembro de 2020.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local