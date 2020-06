Sesc SP Promove Campanha De Conscientização Da Violência Contra Pessoa Idosa

Começou ontem (15) e vai até dia 21 de junho, a campanha que o Sesc SP propõe exercício coletivo de valorização do envelhecimento e fortalecimento das redes de apoio ao idoso; sob o tema ”Onde mora a violência?”, ação marca o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa.

O último levantamento feito pelo Disque 100 (Disque Direitos Humanos), realizado em 2018, mostrou um crescimento de 13% na violência contra a pessoa idosa em relação ao ano anterior. O levantamento traz também os seguintes dados: 78% das denúncias de violência contra a pessoa idosa apontam que os episódios acontecem no ambiente doméstico da vítima, e que 60% dos suspeitos de cometer a violência são filhos (a) ou netos (a).

Em 2020, no contexto da pandemia causada pelo novo coronavírus, em que o idoso foi incluído no chamado grupo de risco, a campanha do Sesc acontece em âmbito nacional, e o Sesc São Paulo propõe o tema “Onde mora a violência?”, uma reflexão sobre a segurança doméstica e o papel da sociedade na construção de uma convivência harmoniosa entre famílias e gerações. A campanha será realizada nas plataformas digitais e redes sociais da instituição, com a circulação de conteúdos informativos e a transmissão ao vivo de encontros e bate-papos com artistas e especialistas – entre eles Claudete Soares e Conceição Evaristo – sobre as diversas formas de violência presentes na cultura e no cotidiano.

Durante a pandemia, acentua-se o olhar discriminatório para o idoso, que passa a ser visto com desconfiança e, muitas vezes, como alguém de pouca relevância social. Nesse aspecto, a valorização do processo de envelhecimento e fortalecimento das redes de apoio são pontos essenciais para fomentar o exercício coletivo do cuidado e da segurança das pessoas idosas em suas relações cotidianas. O tema da campanha reforça a importância do olhar voltado ao ambiente doméstico, sobretudo no contexto de pandemia, para evidenciar todos os tipos de violência sofridos por homens e mulheres acima dos 60 anos.

